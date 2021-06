Landkreis Anhalt-Bitterfeld lockert Corona-Regeln weiter - Nur sieben neue Infektionen

Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld werden zum Mittwoch weitere Corona-Regeln gelockert. Grund dafür ist die anhaltend niedrige Sieben-Tage-Inzidenz die an fünf Werktagen in Folge unter 35 lag und auch am Dienstag lediglich 13,3 beträgt.

Damit sind etwa wieder Treffen von bis zu zehn Personen, Besuch der Außengastronomie ohne Test und Veranstaltungen von bis zu 100 Personen drinnen und 250 außen möglich.

Die Zahl der festgestellten Neuinfektionen bleibt ebenfalls niedrig und beträgt sieben. Derzeit gelten noch 39 von 6.748 amtlich bekannten Corona-Infektionen als aktiv.

Derzeit werden in Anhalt-Bitterfeld noch zwei an Covid-19 erkrankte Personen intensivmedizinisch behandelt, eine davon muss invasiv beatmet werden. (mz)