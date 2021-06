Diese Corona-Regeln gelten schon ab Mittwoch in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Schon am Mittwoch sollen in Teilen Sachsen-Anhalts lockerere Corona-Regeln gelten. In Landkreisen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz fünf Tage am Stück unter 35 liegt, werden dann die Kontaktbeschränkungen gelockert, in einigen Bereichen soll die Testpflicht entfallen.

Damit reagiere das Land auf die zuletzt deutlich gesunkenen Infektionszahlen, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) nach einer Kabinettssitzung am Dienstag. „Wir gehen einen großen Schritt zurück in die Normalität“, sagte Haseloff.

In den Kreisen und kreisfreien Städten mit geringer Inzidenz sollen dann Treffen mit bis zu zehn Menschen erlaubt sein, unabhängig davon aus welchem Haushalt. Die Testpflicht in der Außengastronomie entfällt vollständig. Auch die 50-Meter-Abstandsregel, die bisher für den Verzehr an Imbissen galt, entfällt. Für die Versorgung in Innenbereichen von Gastronomiebetrieben, bleibe die Testpflicht aber weiterhin in Kraft. Busreisen und Stadtrundfahrten sollen wieder möglich sein.

Auch Schwimmbäder und Saunas dürfen wieder öffnen. Die zulässigen Teilnehmergrenzen für professionell organisierte Veranstaltungen und kulturelle Angebote sollen außerdem angehoben werden. So seien beispielsweise Trauungen und Trauerfeiern „im engsten Freundes- und Familienkreis“ möglich, es gebe dabei keine konkrete Personenbegrenzung mehr.

Auch Chöre, Gesangsgruppen und Vereinsvorstände können ihre Arbeit wieder aufnehmen. Proben und Konzerte von Orchestern und Bands sind möglich. Details zu den neuen Regeln würden in einer Pressemitteilung nachgereicht, die gegen Mittag veröffentlicht werden soll. Die neuen Regeln sollen zunächst bis 29.6.2021 gelten. (mz/dpa)

Die Pressekonferenz können Sie auf demYoutube-Kanal des Landes nachverfolgen.