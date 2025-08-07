Urteil noch nicht rechtskräftig Landgericht Dessau-Roßlau entscheidet im Goitzsche-Streit: Rücktritt vom Kaufvertrag ist unwirksam

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen wollte 2023 Grundstücksverkäufe rückgängig machen – das Landgericht Dessau-Roßlau erklärte den Rücktritt nun für unzulässig. Wie die Richterin das begründet hat. Wie es nun weiter geht.