Ausstellung in der Goitzsche-Galerie sorgt für Aufsehen Künstler zeigen in Bitterfeld Wesenheiten

Drei Kreative aus dem Atelier „Am Hof“ in Halle stellen in der Musik-Galerie an der Goitzsche ihre sehr unterschiedlichen Werke wie Schmuckobjekte, Zeichnungen und Drucke aus.