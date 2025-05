Bitterfeld/MZ. - Im Altkreis Bitterfeld laden gleich mehrere Veranstaltungen rund um das letzte Maiwochenende zu Begegnung, Musik und Frühlingsfreude ein. Vom Jubiläumskonzert über Familienfeste bis zur literarischen Finissage reicht das Spektrum. Bürgerinnen und Bürger erwartet ein abwechslungsreiches Programm an bekannten und besonderen Orten in der Region.

1 Greppin: Zünftiger Start ins Wochenende Die Gutsfleischerei Greppin lädt am heutigen Freitag zum Frühlingsfest auf ihr Gelände in der „Äußeren Waldstraße 32“ ein. Besucher erwartet ein buntes Programm mit Bratwurst für zwei Euro, einem Rabatt von 20 Prozent auf Grillgut und Gehacktem zum Sonderpreis. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg, eine Bastelstraße des Jugendclubs sowie ein mobiles Eiscafé. Außerdem werden selbstgebackener Kuchen und Kaffee angeboten. Bei einer Tombola winken Preise, der Hauptgewinn ist ein Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro.

2 Greppin: Feuerwehr lädt zum Stammtisch Die Ortsfeuerwehr Greppin veranstaltet am Samstag von 10 bis 15.30 Uhr einen Frühlingsstammtisch am Feuerwehrgerätehaus. Der Feuerwehrverein Greppin richtet das Fest aus und lädt Bürgerinnen und Bürger zum gemeinsamen Austausch ein. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Schulband „Livfe“ aus Zörbig und die „Heidefüchse“ aus Schlaitz. Kinder können sich auf eine Hüpfburg und Spiele freuen. Technikinteressierte erwartet eine Ausstellung rund um Fahrzeuge und Geräte der Feuerwehr. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Es gibt Gegrilltes, Speisen aus der Gulaschkanone sowie Kaffee und Kuchen.

3 Raguhn: Posaunenchor feiert Geburtstag Der Posaunenchor Raguhn begeht sein 75-jähriges Bestehen mit einem musikalischen Festwochenende am 24. und 25. Mai. Am Samstag um 17 Uhr findet in der Kirche St. Georg ein Volksliedersingen statt, das von der Ökumenischen Kantorei unter Leitung von Kirchenmusiker Florian Zschucke mitgestaltet wird. Anschließend sind Gäste zum Beisammensein eingeladen. Am Sonntag schließt sich um 11 Uhr in der Kirche ein Festgottesdienst mit Bläserinnen und Bläsern aus ganz Anhalt an. Die Leitung des Gottesdienstes übernimmt Pfarrerin Ina Killyen, die musikalische Leitung Dana Moriben, Chorleiterin in Raguhn. Im Rahmen des Gottesdienstes wird Landesposaunenwart Steffen Bischoff langjährige Mitglieder auszeichnen.

4 Bitterfeld: Ausstellung zu Börnicke geht zu Ende Zur Finissage der Ausstellung „Vielfalt – Malerei und Grafik von Reimar Börnicke“ lädt die Musik-Galerie an der Goitzsche in Bitterfeld am Sonntag um 15 Uhr zu einer öffentlichen Lesung mit anschließendem Künstlergespräch ein. Der in Bitterfeld geborene Künstler, Kunstwissenschaftler und Autor stellt sein neues Buch „Auf dem Weg des Abschieds“ vor. In dem vor wenigen Wochen erschienenen Werk beschreibt Börnicke in fragmentarischer Form Erinnerungen, Erlebnisse und Beobachtungen, die sowohl seine Herkunft als auch seine künstlerische Entwicklung prägen. Wie in seiner Ausstellung, die noch bis Sonntag zu sehen ist, spiegelt sich auch in seinen Texten die Vielfalt von Themen, Eindrücken und Perspektiven wider. Der Eintritt ist frei.

5 Brehna: Beschwingte Klänge in der Kirche Der Gospelchor „Salttown Voices“ tritt am Samstag um 17 Uhr in der Stadt- und Klosterkirche Brehna auf. Zum dritten Mal sind die Sänger zu Gast und werden auch diesmal wieder mit ihren klaren Stimmen und ihrer Begeisterung für Gospels und Spirituals bezaubern. Aus Erfahrung springt der Funke in den Konzerten schnell auf das Publikum über und animiert zum Mitsingen und Mitklatschen. Die bis zu siebenstimmigen Chorsätze zeugen von der gemeinsame Freude an der bewegenden Musik aus Afrika und Amerika. Karten im Vorverkauf gibt es im Kirchenbüro für zehn Euro, an der Abendkasse werden zwölf Euro fällig.