Köthen/MZ. - In Anhalt-Bitterfeld ist ein 56-Jähriger Opfer eines Anlagebetruges im Internet geworden.

Ermittlungen der Polizei zufolge erhielt der Mann am 23. November 2023 über die Kommunikationsplattform eines sozialen Netzwerkes eine Anzeige, in der ihm ein Zusatzeinkommen in Aussicht gestellt wurde. Als er auf die Kontaktanfrage einging, wurde ihm das Angebot unterbreitet, mit einer investierten Bargeldsumme über den Handel mit Gold und Kryptowährung eine hohe Rendite erzielen zu können.

Der Mann überwies insgesamt einen Betrag in mittlerer fünfstelliger Höhe. Als er sodann wieder über die Summe verfügen wollte, war der Kontozugriff für ihn gesperrt. Er wurde aufgefordert, eine Gebühr von 4.000 Euro zu zahlen, um an sein Geld zu kommen. Dazu war er nicht bereit. Er erstattete am 9. Januar Strafanzeige.