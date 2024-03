Von links nach rechts: Bürgermeister Matthias Egert, Köthen Energie-Geschäftsführer Falk Hawig und Martin Müller, beim Energielieferanten für Leiter Energiedienstleistungen, nehmen die erste E-Ladesäule am Topfmarkt in Zörbig offiziell in Betrieb.

Fotos: Thomas Schmidt