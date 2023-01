Konzertgenuss ohne Stufen? Was der Förderkreis der Engelkirche Friedersdorf 2023 plant

Bewährte Veranstaltungen sollen wieder in die Kirche in Friedersdorf locken. Doch auch baulich hat der Förderkreis Pläne.

Diese vier Stufen am Eingang der Kirche sollen durch eine Rampe besser überwindbar sein, wie Eckhard Baum zeigt.

Friedersdorf/MZ - In der Friedersdorfer Kirche ist Winterruhe eingezogen. Kein Besucher schaut sich den Flügelaltar an, die Orgel schweigt. Noch vor wenigen Wochen war das Bild ein anderes: 90 Besucher waren zum Weihnachtskonzert da, am Heiligen Abend verkündete ein Schild, dass der Gottesdienst voll sei.