Kontrolle in der Jahnstraße in Wolfen eskaliert: BMW-Fahrer geht plötzlich auf Polizisten los

Wolfen/MZ. - Zu einem speziellen Einsatz sind Beamte des Revierkommissariats Bitterfeld-Wolfen am Donnerstag in Wolfen gekommen. Diese wollten gegen 7.30 Uhr in der Jahnstraße den Fahrer eines BMW kontrollieren. Dieser reagierte allerdings äußerst aggressiv auf die Polizisten und versuchte zu Fuß zu entkommen, was jedoch misslang.

Als die Streife ihn nach wenigen Metern stellen konnte, ging er auf einen der Beamten los und leistete Widerstand. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten bei ihm Anzeichen, die auf einen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Ein beweissicherer Urintest wurde angeordnet, dessen Auswertung jedoch noch aussteht. Die Polizeibeamten trugen keine Verletzungen davon.