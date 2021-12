Klinikum Bitterfeld wirbt mit neuem Transporter um Nachwuchs in der Pflege

Bitterfeld/MZ - Das Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen hat einen neuen Transporter in Dienst gestellt. Das von der Otto Grimm GmbH & Co. KG gelieferte Fahrzeug ist jedoch mehr als ein einfaches Transportmittel. Es ist ein gutes Stück weit auch mobile Werbewand.

„Unsere Pflegekampagne nimmt Fahrt auf“, freut sich Dr. René Rottleb, Geschäftsführer des Gesundheitszentrums und erklärt weiter: „Wir müssen in Zeiten des Fachkräftemangels wirklich jede Kommunikationsmöglichkeit nutzen.“ Er sei stolz und dankbar, dass sich Pflegekräfte aus dem kommunalen Haus so attraktiv in Szene gesetzt hätten. „Sie tragen letztlich dazu bei, neue Mitarbeiter anzusprechen.“ Von der optischen Wirkung des Fahrzeugs zeigt sich auch Otto Grimm-Geschäftsführer Michael Kießling überzeugt: „Die Stationen bekommen so ein Gesicht.“

Drei Pflegeteams zeigen in diesem Jahr Gesicht für eine großangelegte Personalgewinnungsaktion

Im Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen leisten derzeit rund 300 Pflegekräfte hervorragende Arbeit. Sie versorgen Patienten auf den Normal- und Intensivstationen, im Operationssaal, in Funktionsbereichen oder in der Notfallaufnahme. Überall müssen sie meist im Schichtdienst Einsatz zeigen. „Jede Pflegekraft ist eine wertvolle Stütze im Gesundheitszentrum“, sagt der Ärztliche Direktor Dr. med. Volker Baumgarten.

Im Bitterfeld-Wolfener Unternehmen und seinen Tochtergesellschaften sind 1.000 Mitarbeiter beschäftigt.