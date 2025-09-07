Bitterfeld-Wolfen, Raguhn-Jeßnitz, Sandersdorf-Brehna und Zörbig entwickeln gemeinsam einen Wärmeplan. Einwohner können ab sofort mitreden und ihre Ideen auch online einbringen.

Klimaneutrale Wärmeplanung: Bürgerbeteiligung in vier Städten im Altkreis Bitterfeld gestartet

In vier Kommunen des Altkreises läuft die Wärmeplanung.

Wolfen/Sandersdorf/MZ. - Vier Städte aus der Region – Bitterfeld-Wolfen, Raguhn-Jeßnitz, Sandersdorf-Brehna und Zörbig – arbeiten derzeit gemeinsam an einem großen Projekt: Sie lassen einen Interkommunalen Wärmeplan erstellen. Beteiligt sind dabei insgesamt 36 Ortsteile.