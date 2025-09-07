weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Online mitmachen: Klimaneutrale Wärmeplanung: Bürgerbeteiligung in vier Städten im Altkreis Bitterfeld gestartet

Bitterfeld-Wolfen, Raguhn-Jeßnitz, Sandersdorf-Brehna und Zörbig entwickeln gemeinsam einen Wärmeplan. Einwohner können ab sofort mitreden und ihre Ideen auch online einbringen.

Von Robert Martin 07.09.2025, 09:00
In vier Kommunen des Altkreises läuft die Wärmeplanung.
In vier Kommunen des Altkreises läuft die Wärmeplanung. (Symbolfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Wolfen/Sandersdorf/MZ. - Vier Städte aus der Region – Bitterfeld-Wolfen, Raguhn-Jeßnitz, Sandersdorf-Brehna und Zörbig – arbeiten derzeit gemeinsam an einem großen Projekt: Sie lassen einen Interkommunalen Wärmeplan erstellen. Beteiligt sind dabei insgesamt 36 Ortsteile.