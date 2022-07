Kleingartenanlage „Muldeaue“ in Mühlbeck musste zweimal den Kohlebaggern weichen

Trotz des dreifachen Neubeginns sind die Kleingärtner zufrieden mit ihrer Anlage. In den kommenden Jahren stehen die Mitglieder aber vor einer neuen großen Herausforderung.

Mühlbeck/MZ - Im Jahr 1932 wurde die Kleingartenanlage Muldeaue in Mühlbeck gegründet und auf einer früheren Tongrube errichtet. Da sich die Kohlebagger des Kohle-Baufeldes immer weiter in die Natur fraßen, wurde die Anlage zum ersten Mal aufgegeben. 1952 wiedereröffnet, musste sie abermals dem Bergbau Platz machen. Die Neueröffnung am 1. April 1976 war nun die letzte und wird es auch hoffentlich bleiben.