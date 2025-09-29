Erstmal haben in Bitterfeld-Wolfen die Ortschaften ein kleines eigenes Haushaltsbudget. Nun haben die Ortschaftsräte entschieden, wofür sie das Geld nutzen wollen.

Kleine Schritte zum Erfolg - 5.000 Euro sollen erstmals den Ortschaften helfen

Die Bank am Zuckertütenbaum in Bobbau wurde lasiert.

Wolfen/MZ. - Zum ersten Mal verfügen die Ortschaften von Bitterfeld-Wolfen über eigene Haushaltsmittel. Der Stadtrat hatte beschlossen, dass je 5.000 Euro als ortsteilbezogene Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Hinzu kommen 1.000 Euro, die jeder Ortsbürgermeister selbstständig einsetzen kann. Inzwischen haben alle Ortschaftsräte über die Verwendung entschieden. Die MZ gibt einen Überblick über die Projekte.