Wegen sinkender Kinderzahlen und knapper Kassen macht die Kita „Bummi“ in Tornau vor der Heide dicht. Der Stadtrat von Raguhn-Jeßnitz hat entschieden – doch Eltern und Erzieher sind enttäuscht.

Kita-Aus in Tornau: Stadtrat von Raguhn-Jeßnitz stimmt für Schließung

Raguhn/MZ. - Tränen fließen im Publikum, als das Abstimmungsergebnis verkündet wird: Mit zwölf Ja-Stimmen, fünf Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen hat der Stadtrat von Raguhn-Jeßnitz am Mittwochabend die Schließung der Kita „Bummi“ in Tornau zum 1. August 2025 beschlossen. Begründet wurde das damit, dass die Zahl der Kinder sinkt und die Stadt sich den Erhalt der Einrichtung nicht mehr leisten kann. Damit schließt die Stadt die kleinste ihrer fünf Kitas, zusätzlich betreibt sie noch einen Hort in der Raguhner Schule. Im „Bummi“ werden derzeit 17,5 Kinder betreut, im gesamten Stadtgebiet sind es 526.