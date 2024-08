In Bitterfeld-Wolfen werden in dieser Woche Szenen für den neuen Kinofilm „Patty“ gedreht.

Dafür sucht die Produktionsfirma Erwachsene und Kinder in allen Altersgruppen, die Lust haben, als Kleindarsteller und -darstellerinnen mit Text oder als Kompasinnen und Komparsen ohne Text dabei zu sein. Gedreht wird am Donnerstag und Freitag, 15 und 16. August, im Stadtgebiet. Da es sich um einen Low-Budget-Film handele, können keine Gagen gezahlt werden. „Jedoch wird es Catering für alle Beteiligten am Set und eine Einladung zur Teampremiere geben“, so die Mitteilung.

In dem Film geht es um Patty, die in den Wende-Wirren arbeitslos wird, ihre Freundin Jelena verliert und in den Wald des Kyffhäusergebirges geht. Als sie nach 30 Jahren kaum gealtert wieder am Fuß des Berges auftaucht, folgt Jelena der geisterhaften Erscheinung in die historische Landschaft einer ostdeutschen Gegenwart.

Interessenten melden sich bitte unter https://shorturl.at/sBMCv. Bei Fragen wenden Sie sich an Jonas Erler unter Tel.: 0178/5 45 67 49 oder per mail an [email protected].