Nach getanner Gruppenarbeit ging es an den geschmückten Esstisch, an dem Kids die Früchte ihrer Arbeit schmecken lassen konnten.

Wolfen/MZ. - Selber kochen ist für viele zur Ausnahme geworden. Klar, um die Ohren hat man eh genug und Fertig-Gerichte locken an jeder erdenklichen Ecke. Ein Trend, der vor allem bei einem spart: der Gesundheit. Gut, dass es da die Kochpatinnen des Unternehmerinnenstammtisches (UNS) gibt. Sie stellen sich in der Küche des Mehrgenerationenhauses in Wolfen-Nord diesem Trend entgegen und zeigen Kindern schon in jungen Jahren, wie man kocht und sich ausgewogen ernährt.