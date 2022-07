Keller einer 61-Jährigen geht in Flammen auf - Frau erleidet Schock

Polizei und Feuerwehr waren gegen 22 Uhr zu dem Brand im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Hans-Beimler-Straße in Wolfen gerufen worden.

Wolfen/MZ - In Wolfen ist am Dienstag der Keller einer 61-Jährigen in vollständig in Brand geraten. Die Frau erlitt einen Schock und musste medizinisch versorgt werden.

Eine 61 Jahre alte Mieterin hatte zunächst Brandgeruch im Flur des Wohnhauses wahrgenommen, worauf sie die Rettungskräfte verständigte.

Vor Ort stellte sich durch die Retter aber dann heraus, dass der Keller der 61-Jährigen bereits in Vollbrand stand. Verschiedene Möbelstücke waren dort untergestellt und durch die Flammen stark beschädigt worden. Laut Polizei beläuft sich die Schadenshöhe auf ungefähr 200 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.