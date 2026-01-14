Wegen fehlender Finanzen im Raguhn-Jeßnitzer Haushalt ist die große Sanierung des Dorfteichs in Marke vom Tisch.

Kein Geld für Teichsanierung - Mini-Lösung in Marke soll helfen

Der Dorfteich in Marke wurde in Teilen von Bewuchs befreit.

Marke/MZ. - Der Dorfanger ist die Mitte von Marke. Ein Ort der Begegnung und eine Zierde mit einem zweigeteilten Teich in der Mitte. Soweit die Theorie. Denn der zweite Blick beweist, dass der Teich, der bereits in den 1990er Jahren auf Vordermann gebracht worden war, dringend eine Sanierung braucht.