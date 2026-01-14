Zentraler Platz im Dorf Kein Geld für Teichsanierung - Mini-Lösung in Marke soll helfen
Wegen fehlender Finanzen im Raguhn-Jeßnitzer Haushalt ist die große Sanierung des Dorfteichs in Marke vom Tisch.
Marke/MZ. - Der Dorfanger ist die Mitte von Marke. Ein Ort der Begegnung und eine Zierde mit einem zweigeteilten Teich in der Mitte. Soweit die Theorie. Denn der zweite Blick beweist, dass der Teich, der bereits in den 1990er Jahren auf Vordermann gebracht worden war, dringend eine Sanierung braucht.