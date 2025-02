Am Bitterfelder Bahnhof wird die Tunneltreppe saniert. Zug-Passagiere mit eingeschränkter Mobilität können deshalb an dem Knotenpunkt nicht mehr ein- und aussteigen. Und das mehrere Wochen lang.

Bitterfeld/MZ. - Gehbehinderte Bahnpassagiere haben am Bitterfelder Bahnhof jetzt ein Problem. Denn sie können in den nächsten sechs Wochen dort weder ein- noch aussteigen. Schuld an dem Dilemma sind Sanierungsarbeiten an der Fußgängerunterführung.