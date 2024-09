Wie Unternehmen und Institutionen bei der Bildungsmesse im Metall-Labor in Bitterfeld innovative Wege zur Fachkräftesicherung präsentieren. Was sich Schüler vorstellen.

Bitterfeld/MZ. - Patrice Heine, Geschäftsführer des Chemieparks Bitterfeld-Wolfen, zeigt sich am Mittwoch hoch zufrieden: „Wir sind ausgebucht, Bildungsträger, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen auf allen Etagen. Dazu das ganze Haus voller Schülerinnen und Schüler. Das zeigt einmal mehr, wie wichtig das Thema Fachkräftesicherung ist“, so ein gut gelaunter Heine im Metall-Labor „Dr. Adolf Beck“ in Bitterfeld.