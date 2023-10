Karat spielt in neuer Besetzung und rockt in Wolfen das Kulturhaus.

Wolfen/mz. - Seit 1975 ist der Name „Karat“ aus der Musikszene nicht mehr wegzudenken. Auch wenn im Zuge eines Markenlöschungsverfahrens von 2006 bis 2007 nur der Name „K“ die Musik prägte, so waren es die Musiker an sich, die zu ihrem Namen standen und ihn noch heute führen. Nicht zuletzt dem Sohn des Frontmannes Herbert Dreilich ist es zu verdanken, dass die Lieder weiterleben und bis heute viele Menschen begeistern. Und so dankte beim Konzert im Kulturhaus Wolfen nun Claudius Dreilich, der seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten ist, allen Musikern, die im Laufe der Jahre den Namen Karat hochgehalten haben.