Zum Aktionstag in der Gemeinde Muldestausee kommen Interessierte und Ortschronisten zusammen. Warum deren Arbeit wichtig ist und wie man mit Dokumenten umgehen sollte.

Junges Interesse, alte Geschichten: Heimatforschung in der Dübener Heide lebt

Schlaitz/Pouch/MZ. - Alte Karten, vergessene Geschichten und eine Menge Neugier: Beim „Tag der Heimatforschung“ in der Dübener Heide steht in diesem Jahr die Gemeinde Muldestausee im Mittelpunkt. Im Dorfgemeinschaftshaus von Schlaitz stöbern Besucher in Unterlagen, tauschen Erinnerungen aus – und entdecken Überraschendes.