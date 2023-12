Jugendtreff Krondorf in Not - Wasser tropft von der Decke

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolfen/MZ. - Wenn es regnet, helfen im großen Raum des Krondorfer Jugendtreff Phönix nur Eimer und Wischmopp. Es regnet an vier verschiedenen Stellen durch. „Wir müssen die Eimer immer genau dorthin stellen, wo das Wasser von der Decke tropft“, sagt Christa Müller, die gute Seele des Hauses. Die Einrichtungsgegenstände und Spielgeräte müssen ebenso immer an eine trockene Stelle transportiert werden. „Das ist kein Zustand“, so Müller. Doch Abhilfe ist in Sicht.