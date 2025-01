Straftat in Zörbig Jugendliche sprühen in Zörbig Hakenkreuz auf Denkmal - Bürgermeister kann Tatverdächtige stellen

Am Freitagabend haben Jugendliche die Wassermühle in Zörbig beschmiert. Durch Hinweise konnte Zörbigs Bürgermeister die Jugendlichen stellen. Bereits am Samstag wurde aufgeräumt.