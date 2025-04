Auf dem Bahnhof in Wolfen haben Am Sonnabend, 5. April, Jugendliche randaliert. Einer der Tatverdächtigen ist bekannt.

Jugendliche randalieren am Bahnhof Wolfen und flüchten - 14-Jähriger lässt Schülerausweis zurück

Vorfall am Sonnabend

Der Bahnhof in Wolfen.

Wolfen/MZ. - Auf dem Bahnhof in Wolfen haben Am Sonnabend, 5. April, Jugendliche randaliert. Beamte der Bundespolizeiinspektion Magdeburg waren gegen 15.15 Uhr darüber informiert worden.

Bei Eintreffen und Erkennen der Polizisten vor Ort flüchteten zwei Personen vom Bahnsteig 3 über die Bahngleise in Richtung eines Wohngebietes. Zuvor hatte einer der beiden Jungen einen Absperrpfosten aus Stahl in das Gleisbett geworfen. Diesen entfernten die Polizisten aus dem Gefahrenbereich.

Neben dem Poller stellten die Einsatzkräfte zwei Fahrräder am Wartebereich auf dem Bahnsteig 3 fest, die die Flüchtenden zurückgelassen hatten. Auf einem Rad befand sich ein Rucksack, dazu eine Jacke. In diese stellten die Beamten einen Schülerausweis fest, der auf einen 14-Jährigen ausgestellt war.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen fuhren die Beamten die Meldeadresse des Teenagers an und kontaktierten seine Mutter. Diese konnte zweifelsfrei bestätigen, dass eines der Fahrräder ihrem Sohn gehöre. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 14-jährigen Deutschen und seinen bisher unbekannten Begleiter wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Die Ermittlungen dauern an.