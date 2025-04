In Jeßnitz greifen Schüler zum Spaten, um für ein besseres Klima zu sorgen. 50 verschiedene Pflanzen bringen sie in die Erde.

Jessnitz/MZ. - Statt Stift und Papier hieß es am Montagmorgen in der Jeßnitzer Hermann-Conradi-Grundschule: Kinder, greift zur Schaufel! Denn am Vormittag sollte der Grundstein für einen ganzen Stadtwald gelegt werden, der auf dem Gelände des alten Friedhofs zwischen Anger und Langer Straße anwächst.