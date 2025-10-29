Bauausschuss stimmt einhellig für Grundsatzbeschlüsse zu Marktplatz und Rathausinnenhof in Bitterfeld. Doch was sagt der Stadtrat?

Ja zur Neugestaltung von Marktplatz und Lounge - Welche Folgen haben die Vorhaben?

Der Platz vor der Stadtinformation soll als Lounge für Veranstaltungen genutzt werden.

Bitterfeld/MZ. - In Bitterfelds Stadtzentrum soll sich einiges verändern. Zwei Grundsatzbeschlüsse zur Gestaltung des Marktplatzes und des Lounge-Areals vor der Stadt- und Tourismusinformation sollen dafür die Weichen stellen. Im Stadtentwicklungs-, Bau- und Vergabeausschuss wurden beide Anträge einstimmig angenommen – trotz Debatte über Details. Ein gutes Omen für den Stadtrat, der dazu am heutigen Mittwoch, 29. Oktober, ab 18 Uhr abstimmt?