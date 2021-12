Inzidenzwert sinkt in Anhalt-Bitterfeld ein weiteres Mal - Zusätzliches Impfen in Greppin

Bitterfeld/MZ/UR - Das Infektionsgeschehen im Landkreis geht langsam zurück. Stand Donnerstag, 0 Uhr, gab das Robert-Koch-Institut einen Inzidenzwert von 559,1 an - nach zuletzt 597,9.

Trotz rückgehender Inzidenzwerte infizieren sich im Kreis immer noch Dutzende Menschen. So wurde nach Angaben des Gesundheitsamtes des Coronavirus innerhalb eines Tages in weiteren 225 Fällen nachgewiesen. Auf Intensivstation befinden sich derzeit 13 Covid-19-Patienten. Von denen sind zehn auf Beatmung angewiesen.

Unterdessen macht die Stadt Bitterfeld-Wolfen auf ein zusätzliches Impfangebot aufmerksam. Gemeinsam mit der Arztpraxis Trummel in Greppin, Bahnhofstraße 7, und dem Pflegeteam Britta Reichelt wird am 27. Dezember zwischen 12.30 und 17 Uhr geimpft. Es stehen 160 Impfdosen des Impfstoffs von Moderna für über 30-Jährige zur Verfügung. Für die Impfung ist keine vorherige Anmeldung erforderlich. Es ist ein Anmelde- und Warteraum im Erdgeschoss des ehemaligen Rathauses in Greppin, Bahnhofstraße 5, eingerichtet.