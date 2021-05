Inzidenzwert fällt in Anhalt-Bitterfeld auf 16,4 - Nur acht neue Corona-Fälle über Pfingsten

Anhalt-Bitterfeld - Durchschnittlich zwei neue Infektionen mit dem Coronavirus sind im Landkreis über die Pfingstfeiertage aufgetreten. Das hat Landkreis-Sprecher Udo Pawelczyk mitgeteilt. Seit vergangenem Freitag seien acht neue Fälle registriert worden. Auch die Gesamtzahl der momentan in Anhalt-Bitterfeld noch infizierten Menschen ist weiter gesunken. Derzeit sind das noch 73 Frauen und Männer.

Die Neuinfektionen sind in vier Kommunen aufgetreten. Die meisten Fälle mit drei gab es in der Kreisstadt Köthen. Jeweils zwei Neuinfektionen wurden in Bitterfeld-Wolfen und dem Osternienburger Land registriert. Ein neuer Fall trat in Raguhn-Jeßnitz auf. Die seit Tagen anhaltende niedrige Zahl an Neuinfektionen hat auch positive Auswirkungen auf die Sieben-Tage-Inzidenz. Die ist weiterhin die niedrigste in ganz Sachsen-Anhalt. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts lag der Wert für Anhalt-Bitterfeld am Dienstag um 0?Uhr nur noch bei 16,4. Damit sind die fünf aufeinanderfolgenden Tage mit einer Inzidenz unter 50 erreicht. Das führt ab diesen Mittwoch zu weiteren Lockerungen (siehe Seite?7).

Eine Erklärung, warum ausgerechnet in Anhalt-Bitterfeld die Zahlen so niedrig sind, gibt es nicht. Getestet wurde jedenfalls auch über die Feiertage - unter anderen im Testmobil in Bitterfeld. Im Moment werden drei an Covid-19 erkrankte Menschen intensivmedizinisch behandelt. (mz)