Inzidenz in Anhalt-Bitterfeld steigt weiter - Impfquote bei fast 70 Prozent

Bitterfeld/MZ - Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld steigt weiterhin: Am Montag lag sie bei 1.760,6. Seit Freitag, teilte Kreissprecher Udo Pawelczyk mit, haben sich zudem 454 weitere Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Besonder viele Neuinfizierte, 106, wurden in Zerbst gemeldet.

Auch Köthen und Bitterfeld-Wolfen melden 81 beziehungsweise 71 neue Ansteckungen. Aktuell sind somit 2.738 Infizierte registriert: Die meisten Fälle wurden in der Kreisstadt Köthen verzeichnet, wo aktuell 518 Menschen infiziert sind. 512 Bitterfeld-Wolfener wurden positiv auf das Corona-Virus getestet. In Sandersdorf-Brehna sind 234 Menschen infiziert, für die Gemeinde Muldestausee meldet der Landkreis aktuell 212 Infizierte. In Zörbig sind 178 Menschen mit Corona infiziert.

Von den 33 Intensivbetten, die im Kreis zur Verfügung stehen, sind 21 belegt. „Darunter befinden sich vier Corona-Patienten, von denen einer beatmet werden muss“, teilte der Kreissprecher mit.

In der vergangenen Woche wurden zudem durch den Landkreis 370 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Darunter waren auch 39 Impfungen mit dem neu zugelassenen Vakzin Novavax. 196 Menschen erhielten ihre Boosterimpfung. Seit die Impfkampagne wieder aufgenommen wurde, konnten 28.601 Impfungen verteilt werden - die meisten davon durch mobile Teams vor Ort. Damit haben 67,8 Prozent der Einwohner eine Erstimpfung erhalten, 69,3 Prozent der Anhalt-Bitterfelder wurden bereits zwei Mal geimpft. Und 49,5 Prozent haben bereits einen Booster erhalten. Diese Zahlen teilte das Land mit.