Bundesweite Aktion In Zscherndorf bleibt das Eltertaxi am häufigsten zu Hause

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. In Sandersdorf-Brehna wetteiferten die Horte nun für ein paar Wochen darum, wo die Kinder am selbstständigsten sind.