In Wolfen erinnerte ein Findling lange Zeit an die Ersterwähnung des Ortes. Jetzt wird er wieder zum Kriegerdenkmal. Das ruft den Heimatverein auf den Plan. Er hat jetzt auch Baupläne. Und will rechtzeitig zum 625. Ortsgeburtstag einen weiteren Stein aufstellen.

Wolfen/MZ. - Gähnende Leere, wo seit 2005 ein tonnenschwerer Findling an die Ersterwähnung Wolfens im Jahr 1400 erinnerte. Davor ein Banner mit dem Hinweis, dass an gleicher Stelle am 15. Juni ein Gedenkstein enthüllt wird, der an Kriegsopfer erinnert. Auf dem Wolfener Markt werden Tatsachen geschaffen.