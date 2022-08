In Wolfen-Nord entsteht derzeit ein Garten für jedermann

Am Christophorushaus entsteht ungewöhnliches Stück Natur. Immer freitags kann man vorbeischauen. Freiwillige schaffen hier ein Beispiel für Nachhaltigkeit.

In gemütlicher Runde wird über alles gesprochen, was als nächstes im Gemeinschaftsgarten passieren soll.

Wolfen-Nord/MZ - Wer einen kleinen Spaziergang im Garten des Christophorushauses unternimmt, geht zwischen groß gewachsenen Sonnenblumen und Sträuchern heimischer Beeren auch an einem weißen Gartentisch vorbei. Hier kommen an jedem Freitag Freiwillige zusammen, um sich auszutauschen, die nächsten Beete zu planen oder um gemeinsam einen Salat aus dem eigenen Gemüseanbau zu genießen. Denn an der christlichen Begegnungsstätte entsteht ein Gemeinschaftsgarten.