In Holzweißig wird die 700-Jahr-Feier vorbereitet - dort ist noch einiges zu tun

Holzweißig/MZ - Der idyllische Park in Holzweißig direkt vor dem Rathaus soll im nächsten Sommer zu einem großen Party-Gelände werden. Zwar wird hier – wenn es Corona nicht gerade verhindert – an jedem ersten Juli-Wochenende immer gefeiert, weil da der traditionelle Bergmannstag begangen wird. Doch der wird diesmal „nur“ ein Bestandteil des Events, das dann weitaus höhere Ausmaße annehmen wird. Und das mit gutem Grund: Holzweißig feiert 2023 sein 700-jähriges Bestehen.

Die Vorbereitungen laufen schon lange auf Hochtouren

Zwar laufen die Vorbereitungen schon lange auf Hochtouren, doch es gibt auch noch viel zu tun. Was alles dazugehört, stand im Fokus beim diesjährigen Herbstspaziergang, der Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) gegenwärtig in alle Ortsteile seiner Stadt führt. Am Dienstagnachmittag war er deshalb in Holzweißig zu Gast.

Vor dem Rathaus hatten sich auch einige Einwohner eingefunden, die interessiert sind an dem, was in ihrem Ort passiert und auch mitwirken. Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Präßler (Freie Wählergemeinschaft Holzweißig) erläuterte dann auch sogleich, was bis zum großen Jubiläumsfest noch realisiert werden soll. Das beginnt schon direkt am Treffpunkt, wo sich der Wildwuchs in den Jahren breitgemacht hat.

Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Präßler (l.) und Oberbürgermeister Armin Schenk vor dem Rathaus, wo der Herbstspaziergang begann. (Foto: André Kehrer)

„Hier sollen Bäume rausgenommen werden und Ersatzpflanzungen erfolgen“, erläuterte er. Schilder sollen auf das 700. Jubiläum hinweisen, die Fläche mit Utensilien der Bergleute gestaltet werden: Loren, eine Baggerschaufel und ein Findling gehören dazu. Die Treppe aus Natursteinen, die zur Glück-Auf-Straße führt, soll verfugt werden und ein neues Geländer erhalten.

Der Park ist ein beliebter Treffpunkt für die Jugend, da geht auch so manches kaputt

Doch im Park gibt es eigentlich immer was zu tun: Weil er ein beliebter Treffpunkt für die Jugend ist, geht da auch so manches Mal etwas kaputt, wie die Holzbeläge der Bänke ... Auch wie da Abhilfe geschaffen werden kann, wurde debattiert.

Schenk kommt es bei seinen traditionellen Besuchen immer darauf an, wie er betonte, die Entwicklung seit dem letzten Jahr zu sehen und gleichzeitig Hinweise zu bekommen, wo die Säge noch klemmt. Beides erfuhr er hier – auf dem Schulgelände beispielsweise. Das Gerüst an der Grundschule steht noch, nach ihrer energetischen Sanierung werden jetzt letzte Arbeiten an der Fassade erledigt.

„1973 wurde sie eröffnet“, erzählt Andreas Stannek. „Ich wurde ein Jahr später eingeschult und konnte schon in das neue Gebäude gehen.“ Anders bei dem gebürtigen Holzweißiger Roland Winkler, der die Neugestaltung der Schule lobt. „Ich bin schon 1970 raus, wurde also noch in der alten Schule unterrichtet.“

Die steht direkt daneben und war viele Jahre dem Verfall preisgegeben. Dank eines privaten Investors konnte hier in diesem Jahr eine Seniorenwohnanlage eröffnet werden, die vom Arbeiter-Samariter-Bund betrieben wird. „Und die Bewohner fühlen sich sehr wohl hier“, weiß Ortschaftsrat Uwe Kröber (CDU) aus vielen Gesprächen. So direkt nebenan mit den Mädchen und Jungen, die sie „beobachten“ können ...

Ist eine Übergangslösung für den hohen Bordstein in der Schulstraße möglich?

Doch ein Problem haben die älteren Herrschaften, wenn sie zum NP-Markt unterwegs sind – vor allem jene mit Rollstuhl oder Gehhilfe: den hohen Bordstein am Parkplatz in der Schulstraße. Deren Sanierung ist verschoben worden und soll nun im nächsten Jahr beginnen, womit dann auch dieses Problem vom Tisch sein dürfte. Aber gibt es bis dahin eine Übergangslösung durch die Anhebung des Straßenpflasters oder eine Matte? Auch diesen Hinweis nahm OB Schenk mit und will das Ganze prüfen lassen.