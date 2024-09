2.700 Adventskalender sind in Bitterfeld-Wolfen gedrückt. Hinter jedem Türchen verbergen sich lukrative Preise.

In Bitterfeld-Wolfen beginnt der Verkauf des Adventskalenders - Gewinnchancen inklusive

Die Gewinner der Adventskalender-Aktion werden in Bitterfeld-Wolfen traditionell von den Kita-Kindern gezogen.

Bitterfeld/MZ. - Es geht wieder los! Am Montag, 7. Oktober, beginnt der Verkauf des Bitterfeld-Wolfener Adventskalenders. Bis zum 22. November – beziehungsweise solange der Vorrat reicht – können die Kalender für 4,50 Euro pro Stück an verschiedenen Verkaufsstellen erworben werden. Das hat die Stadtverwaltung Bitterfeld-Wolfen am Donnerstag mitgeteilt.

Verkauft wird in Bitterfeld in der Stadt- und Tourismusinformation (Markt 7), der Stadt-Apotheke (Markt 8), bei Salt 'n Pepper (Walther-Rathenau-Straße 1b) und im Unlimited Store (Burgstraße 10).

In Holzweißig gibt es die Kalender bei Fernseh-Fiedler (Glück-Auf-Straße 26).

Kalender können auch in Thalheim im Friseursalon von Diana Boetticher (Heideloher Straße 1) erworben werden.

In Wolfen wird in der Theaterkasse des Städtischen Kulturhauses (Puschkinplatz 3), der Robert-Koch-Apotheke (Robert-Koch-Straße 3) und bei City-Buch Wolfen (Dessauer Allee 50a, in der Nordpassage) verkauft.

2.700 Kalender stehen zum Verkauf. Jeder Adventskalender ist dabei gleichzeitig ein Los. Hinter jedem Türchen verstecken sich attraktive Sachpreise und Gutscheine. Dabei wird für jeden der Preise eine gesonderte Nummer unter Ausschluss des Rechtsweges gezogen. Die persönliche Gewinnnummer befindet sich auf der Vorderseite des Kalenders. Die öffentliche Ziehung der Gewinnnummern erfolgt im Rahmen von Auftritten von Kindergartengruppen in der Stadt. Die Gewinner der jeweiligen Tagespreise werden im Internet und in der Mitteldeutschen Zeitung veröffentlicht.

Es wird weiter mitgeteilt, dass die Gewinner gebeten werden, ihren Preis beim jeweiligen Spender abzuholen. Dazu sollte bis spätestens 28. Februar 2025 Kontakt mit dem Sponsor des Gewinns aufgenommen werden. Hierzu muss der Kalender mit der entsprechenden Gewinnnummer vorgelegt werden. Eine Barauszahlung der Gutscheine ist nicht möglich.

Der Reinerlös aus dem Adventskalender wird an gemeinnützige Vereine und Institutionen beziehungsweise an Kindereinrichtungen in der Stadt gespendet. Mit den vorherigen Auflagen des Kalenders konnten bereits zahlreiche Vereins-, Kinder- und Jugendprojekte unterstützt werden.

Die Stadt bedankt sich bei den zahlreichen Sponsoren und Unterstützern des Projektes, ohne die die Aktion nicht möglich gewesen wäre. Ein Dank geht auch an die Gewerbetreibenden und Institutionen, die den Verkauf des Kalenders übernommen haben und an alle Kinder und Jugendlichen, die am Malwettbewerb für das Titelbild teilgenommen haben.