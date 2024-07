Die Kosten für Wohneigentum in Anhalt-Bitterfeld fielen von Juni 2022 bis Juni 2024 um 16 Prozent – so stark wie fast nirgendwo sonst in Deutschland. Wie erklären Experten das?

Oliver Schwerdtfeger, Makler bei der Firma SAW Immobilien in Köthen, kennt die Entwicklungen der vergangenen Jahren aus eigener Erfahrung.

Bitterfeld/Köthen/MZ. - In den letzten zwei Jahren sind die Immobilienpreise in Anhalt-Bitterfeld stärker gefallen als in den meisten anderen Regionen in Deutschland. Das hat die Immobilien-Datenbank GeoMap von Real Estate Pilot in einer großen Untersuchung ermittelt. Die Experten haben die Preise von bestehenden Wohnimmobilien von Juni 2022 bis Juni 2024 untersucht. Besonders Altbauten sind in diesen 24 Monaten viel günstiger geworden.