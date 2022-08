Immer mehr Schäden entlang der Mulde - Vor 20 Jahren war Kirche in Jeßnitz dramatisch in Schieflage

In Raguhn fällt es angesichts weggerissener Straßen wie hier in Kleckewitz auch den Helfern nicht leicht, mit schwerer Technik anzurücken.

Jeßnitz/Raguhn/MZ - Die Zeit rast. Fast zwei Wochen sind es her, als das Wasser der Mulde das Leben in Raguhn, Jeßnitz und anderen Orten entlang des Flusses von einem Moment auf den anderen vom Kopf auf die Füße stellte. Hab und Gut ging unter. Nun werden die Schäden sichtbar. Übrigens nicht nur in privatem Eigentum.