Vorweihnachtliches in Anhalt-Bitterfeld Im Altkreis Bitterfeld stehen die Weihnachtsbäume - Was jetzt zu tun ist und wann sie leuchten

In Wolfen wurden die Lichter am Baum auf dem Markt sowie die Sterne an den Straßenlampen angebracht. Auch in Zörbig laufen die vorweihnachtlichen Arbeiten auf Hochtouren.