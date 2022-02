Hyundai-Fahrer kracht an Tankstelle in Bobbau gegen Zapfsäule - 5.000 Euro Schaden

Bobbau/MZ - Die Zapfsäule einer Tankstelle in der Siebenhausener Straße in Bobbau hat am Sonntag ein 60-jähriger Hyundai-Fahrer erheblich beschädigt.

Der Mann hatte gegen 17.30 Uhr mit einem Auto das Gelände befahren. Beim Einordnen an der Zapfsäule fuhr er aus noch unbekannter Ursache gegen diese. Der Hyundai trug nach Angaben der Polizei Unfallschäden in einer Höhe von etwa 3.000 Euro davon. Der Schadensumfang an der Tanksäule wurde mit ungefähr 2.000 Euro angegeben. Eine Gefährdung für das nähere Umfeld habe, so die Polizei, zu keiner Zeit bestanden.