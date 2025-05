Zörbig/MZ. - Ein Jahrhundert Vereinsgeschichte im Gleichschritt: Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Zörbig wird 100 Jahre alt – und feiert dieses Jubiläum am 30. und 31. Mai mit einem zweitägigen Fest rund ums Gerätehaus in der Feuerwehrstraße 7. Was 1925 mit Trommeln und Flöten begann, ist heute mehr als ein Klangkörper. Es ist ein Stück Zörbiger Identität, getragen von Generationen ehrenamtlich engagierter Spielleute.

