Die Polizei in Anhalt-Bitterfeld hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Hund beißt Frau in Brehna ins Bein - Hundehalter fährt auf dem Fahrrad davon

Die Polizei war in Brehna im Einsatz.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Brehna/MZ - Während eines Spaziergangs mit ihrem Hund auf einem Verbindungsweg von der Rheinstraße zur Winkelgasse in Brehna ist eine 36 Jahre alte Frau am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf einen unbekannten Radfahrer getroffen. Dieser führte ebenfalls einen Vierbeiner, vermutlich einen Beagle, an der Leine.