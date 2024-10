Zwei Autos stoßen mitten in Bitterfeld zusammen. Schuld ist wohl Unaufmerksamkeit bei eine Aktion einer jungen Fahrerin.

Hoher Schaden bei Unfall in Bitterfeld: Wenden wird junger Frau zum Verhängnis

Crash in Bitterfelds Innenstadt

Der Unfall beim Wenden hat sich in der Walther-Rathenau-Straße ereignet.

Bitterfeld/MZ - Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat sich am Samstagmittag mitten in Bitterfeld ereignet. Daran waren zwei Autos beteiligt. Schuld war ein Wendemanöver.

Zusammenstoß in der City

Wie die Polizei schildert, fuhr eine 19-jährige Frau gegen 12.35 Uhr in der Walther-Rathenau-Straße von der B 100/Bismarckstraße kommend in Richtung Ratswall. In Höhe der Binnengärtenstraße wollte die Fahrerin mit ihrem Opel Corsa wenden, um zurück zur Bundesstraße zu kommen. Doch das Wendemanöver wurde ihr zum Verhängnis.

Denn dabei übersah die junge Frau offenbar den Skoda des zweiten Unfallbeteiligten, der auf der Rathenaustraße aus Richtung Markt/Ratswall kommend unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos.

4.000 Euro Gesamtschaden an beiden Autos

Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Gesamtsachschaden liegt bei einer Summe von rund 4.000 Euro. Verletzt wurde durch den Crash niemand. Laut Polizei konnten trotz der Beschädigungen auch beide Autos weiterfahren. Ein Abschleppdienst wurde nicht angefordert. Beide Unfallbeteiligten sind nicht einheimisch, sondern kamen aus anderen Bundesländern.

Die Walther-Rathenau-Straße ist Teil der innerstädtischen Tempo-30-Zone von Bitterfeld. Dort gilt dadurch rechts vor links. Durch die Temporeduzierung sollen Unfälle vermieden werden. Dafür hatten Stadt und Stadtrat lange gekämpft.