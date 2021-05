Hoher Sachschaden - Unbekannte werfen zwölf Fensterscheiben einer Turnhalle ein

Bitterfeld - Erneut haben Vandalen in Bitterfeld-Wolfen eine Sporthalle beschädigt. Laut Polizei wurden insgesamt zwölf Fensterscheiben einer Sporthalle An der Brauerei in Bitterfeld beschädigt.

Die beschädigten Ornamentdoppelglasscheiben befinden sich an der zur Gartenstraße ausgerichteten Vorderfront des Objektes. Der Tatzeitraum kann auf den 7. bis 10. Mai eingegrenzt werden. Pro Fenster kann von einer Schadenssumme von etwa 500 Euro ausgegangen werden - also insgesamt 6.000 Euro.