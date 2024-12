Die Roitzscher Ganztagsschule hat statische Probleme mit der Schulturnhalle. Was der Landkreis Anhalt-Bitterfeld als Schulträger als Übergangslösung plant.

In der Rotzscher Ganztagsschule stellt man sich erneut baulichen Herausforderungen.

Roitzsch/MZ. - „Dulden bringt keinen Fortschritt“, davon ist Jens-Uwe Böhme überzeugt. Er ist Sportlehrer an der Ganztagsschule „Adolph Diesterweg“ in Roitzsch. Was ihn seit Jahren umtreibt, ist der Zustand der altehrwürdigen Turnhalle. Und es ist nicht nur sein Problem.