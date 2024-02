In Burgkemnitz befindet sich einer der größten Standorte des Breitblättrigen Knabenkrauts. Um die seltene Orchideenart zu erhalten, schritten jetzt der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen, der Heimat- und Naturverein Burgkemnitz und der Verein Dübener Heide zur Tat.

Hilfe für das Knabenkraut - So soll die seltene Orchideenart in der Dübener Heide gerettet werden

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burgkemnitz/MZ. - Es wächst zwischen 15 und 40 Zentimeter in die Höhe und bildet im Frühjahr eine purpurfarbene Blüte aus. Das Breitblättrige Knabenkraut ist ein Hingucker. Und es ist selten geworden. Deutschlandweit steht die Orchideenart auf der Liste der gefährdeten Arten. In Burgkemnitz ist einer der größten Standorte in Anhalt-Bitterfeld zu finden.