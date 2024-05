Greppin/MZ. - Das Greppiner Reitturnier gehört seit fast 50 Jahren zu den angesagtesten Turnieren im sachsen-anhaltinischen Reitsport. Als Kaderschmiede zu DDR-Zeiten und mit national siegreichen Vereinsmitgliedern im Heute, stellt der Verein auch erfolgreiche Reiter im großen Reitsport. Vermutlich ist es genau diese gewonnene Erfahrung, die den Reitverein Greppin 1990 zu einem erfolgreichen Veranstalter macht.

Vom 2. bis zum 5. Mai 2024 werden die Greppiner Reit- und Dressurplätze erneut zum Schauplatz der Reitsportszene. Mit 1.300 Nennungen in nur vier Tagen und 34 Prüfungen ist der Zeitplan dabei eng bemessen. Von Prüfungen für die Anfänger im Reitsport, bis zu Prüfungen der schweren Klasse in Dressur und Springen bietet das Turnier für die regionalen und nationalen Teilnehmer ein interessantes Prüfungs-Portfolio.

Gepaart mit den idealen Bedingungen auf dem Turniergelände, lässt sich die Attraktivität kaum steigern. Vor allem den Teilnehmern samt Pferden und Zuschauern des Greppiner Derbys wird der Glöckchenton die Herzen höherschlagen lassen, dann wenn der Höhepunkt am Samstag, 14 Uhr im Parcours losgeht. Neben den Naturhindernissen heißt es auch, den sechs Meter hohen Wall hinunterzureiten. Spannung pur verspricht diese Prüfung am Samstagnachmittag mit den waghalsigen Ritten der mutigen Reiter. Sollte diese Hindernishöhe allerdings nicht ausreichen, dann ist man am Sonntag-Nachmittag beim Großen Preis von Greppin genau richtig.

Als letzte der Springprüfungen der schweren Klasse heißt es hier wieder, den schnellsten fehlerfreien Ritt zu ermitteln. Sollten jedoch zwei oder mehr fehlerfreie Ritte registriert werden, wird das Stechen eingeleitet. In einem verkürzten Parcours wird dann noch einmal das Tempo erhöht, die Wendungen spektakulärer und der Schlussspurt rasanter. Manches Herzschlagfinale wurde hier schon gefeiert und so heißt es auch in diesem Jahr, den neuen Sieger des Großen Preises zu ermitteln.

Wem das dann doch zu aufregend ist, kann sich auf dem benachbarten Dressurplatz an den filigranen Lektionen erfreuen. Mit Frack und Zylinder in Dressurprüfungen bis zur schweren Klasse gilt es, die beste Gesamtvorstellung abzugeben. Dabei entgeht den strengen Richtern kein Fehler, was in der Endsumme mit einer Wertnote quittiert wird. Das Greppiner Reitturnier wird gern von Reitern genutzt, um sich auf Derbytermine vorzubereiten. Auch dieses Jahr finden zudem wieder Prüfungen für Ponys statt.

Für die kleinen Gäste wird auch gesorgt. Der Reitverein Greppin hat zudem ein großes Kinderareal mit Spielen und Ponyreiten von und mit dem Pferdehof für beste Nachwuchsunterhaltung vorbereitet. Außerdem wird Sport für die Großen sowie für die Kleinen angeboten und in der Führzügelklasse mit Kostümen starten Kinder ab vier Jahren. Es gibt dazu eine Kinderspielstrecke, unter anderem mit Kinderschminken, Basteln, Kindereisenbahn und großer Hüpfburg. Auch ein Clown wird für Unterhaltung sorgen. Mit einem solchen Portfolio ist das Greppiner Derby ein Ausflugsziel für Groß und Klein.

Die Prüfungen beginnen täglich ab 8 Uhr, weitere Infos unter www.rv-greppin.de.