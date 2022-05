Herzliches Willkommen am Ortseingang von Raguhn: Wer hat für den bunten Gruß gesorgt?

Willkommen in Raguhn!

Raguhn/MZ - Raguhn blüht auf! Pünktlich. Und das sollen alle sehen, die der Stadt einen Besuch abstatten. Aber der bunte Gruß soll auch jenen den Tag versüßen, die zur Arbeit fahren.

Wenn Reisende sich Raguhn von Retzau aus nähern, dann können sie gar nicht schlecht gelaunt sein, denn es gibt ein herzliches Willkommen von den Anwohnern. Wer sich da wohl große Mühe gegeben hat?

Die Stadt war es jedenfalls nicht. Das bestätigte Bernd Marbach, der Bürgermeister von Raguhn-Jeßnitz (parteilos) auf Anfrage. Nichtsdestotrotz freut sich das Stadtoberhaupt über die farbenfrohe Initiative.

Fündig wird die MZ in der Möhlauer Straße. Anwohner lassen ihr Heimatstädtchen aufblühen. All das geschah in Eigeninitiative.

„Die Heimatstadt ein kleines bisschen bunter machen“

Franz Faßauer kann mehr darüber berichten. Er ist Anwohner eben in jener Möhlauer Straße in Raguhn. Man habe erstmal eine gemeinsame Idee mit den Nachbarn, spreche alles mit den Eigentümern ab, nehme noch einen Nussbaum, pflanze ihn um und begrüne das ausgewählte Areal. Und jetzt kann sich eben jenes Gemeinschaftswerk sehen lassen, finden nicht nur die, die dafür in ihrer Freizeit zupackten.

„Die Heimatstadt ein kleines bisschen bunter machen“, das war der Plan, erzählt Franz Faßauer über die Beweggründe. Und der wurde prompt umgesetzt. Die Initiatoren ernten dafür von Passanten und Besuchern der Stadt Anerkennung. Denn es sei schließlich ein Hingucker geworden. Und das Plätzchen werde auch künftig gepflegt, betont Franz Faßauer im MZ-Gespräch.