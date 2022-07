Helfer aus Anhalt-Bitterfeld kämpfen gegen Großbrand in Nordsachsen

Bitterfeld/MZ - Als am 26. Juli das Amtshilfeersuchen aus Nordsachsen kam stand sofort fest: Wir helfen. Damit meint Kreissprecher Udo Pawelczyk den Einsatz von sechs Tanklöschfahrzeugen samt Besatzung aus dem Altkreis Bitterfeld in der Waldbrandregion in Nordsachsen. Nach Aussagen der verantwortlichen Wehrleiter hätten sich sofort Kameraden zur Hilfe bereit erklärt.

„Insgesamt 38 Feuerwehrleute mit ihrer Technik haben sich am 26. Juli gegen 17.30 Uhr auf den Weg gemacht und nach der Ankunft im nordsächsischen Arzberg die Torgauer Kameraden abgelöst“, beschreibt der Sachgebietsleiter Brand- und Katastrophenschutz Uwe Elze den Ablauf.

„Nach der absolvierten Nachtschicht haben unser Leute dann am 27. Juli früh die Heimreise angetreten“

Danach habe man sofort mit den Löscharbeiten im sächsischen Teil des Großbrandgebietes begonnen, so der amtierende Kreisbrandmeister Andreas Hafermalz, der vor Ort die Kameraden aus dem Altkreis koordiniert hatte. „Wie sich dann bei den Löscharbeiten herausstellte, war nicht nur das Gelände in Brandenburg mit alten Munitionsresten belastet, sondern auch Teile in Nordsachsen. Also war äußerste Vorsicht geboten“, so Hafermalz weiter. Erschwerend sei noch hinzugekommen, dass sich das Feuer über die Baumkronen ausgebreitet habe, so die Feuerwehr.

„Nach der absolvierten Nachtschicht haben unser Leute dann am 27. Juli früh die Heimreise angetreten und gegen 11 Uhr die Heimatstandorte wieder gesund und munter, aber sehr müde, erreicht“, sagt der amtierende Kreisbrandmeister Andreas Hafermalz.