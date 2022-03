Heftiger Unfall in der Röhrenstraße in Bitterfeld - Zwei Verletzte und 18.000 Euro Schaden

Bitterfeld/MZ - Zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag in Bitterfeld ereignet hat.

Eine 67-jährige VW-Fahrerin war gegen 15 Uhr in der Röhrenstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung die Wiesenstraße zu überqueren, um ihre Fahrt in der Röhrenstraße fortzusetzen. Dabei beachtete sie allerdings den Seat einer 62-jährige Fahrerin nicht, die auf der vorfahrtsberechtigten Wiesenstraße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Autos.

Dabei wurden die Seat-Fahrerin und der 75-jährige Beifahrer im VW verletzt. Die 62-Jährige musste ambulant in einer nahe gelegenen Klinik behandelt werden. Der Mitinsasse wurde an der Unfallstelle durch Rettungskräfte medizinisch erstversorgt. Die Gesamtschadenshöhe wurde von der Polizei auf ungefähr 18.000 Euro geschätzt. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.