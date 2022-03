Havarie bei Bauarbeiten: Jeßnitzer Altstadt seit Dienstagmorgen von der Gasversorgung abgetrennt

Das Rohr war bei Arbeiten am Glasfasernetz beschädigt worden.

Jeßnitz/MZ - Die Jeßnitzer Altstadt ist seit Dienstagvormittag vom Erdgas abgeschnitten. Grund dafür ist ein beschädigtes Gasrohr in der Straße „Am Anger“. Wie lange das so bleiben wird, war am Vormittag noch offen.

Das Rohr war gegen 9.30 Uhr bei Bauarbeiten für neue Glasfaserleitungen beschädigt worden. Da sich im Umfeld ein starker Gasgeruch ausbereitete, wurde die Versorgung vorsorglich abgestellt und der Bereich durch die Feuerwehren Jeßnitz und Retzau abgesichert.

Am Vormittag war noch unklar, ob nur ein Hausanschluss oder eine größere Versorgungsleitung getroffen worden ist. Davon hängt es nun auch ab, wie schnell die Versorgung wieder hergestellt werden kann. Dafür muss zunächst auch die Schadstelle freigelegt werden.